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Привиться или переболеть: эксперт о преимуществах вакцины от COVID-19

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1853)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200905/31553846/privitsya-ili-perebolet-ekspert-o-preimuschestvakh-vaktsiny-ot-covid-19.html

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Sputnik V" в августе зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Исследования эффективности показали, что уровень антител при вакцинации от коронавируса российским препаратом "Sputnik V"  будет примерно в 1,4 раза выше, чем у тех, кто переболел COVID-19.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Ученые: российская вакцина от COVID-19 эффективна на сто процентов

Об этом заявил доктор медицинских наук, президент российского национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев, передает РИА Новости.

По словам эксперта, уровень вируснейтрализующих антител от российской двухкомпонентной вакцины оказался примерно в полтора раза больше, чем от аналога - оксфордской AstraZeneca.

"И примерно в 1,4 раза выше уровень антител оказался, чем у тех людей, которые переболели ковидом в очень серьезной форме. Вакцинироваться даже полезнее, чем переболеть", - заявил Дмитрий Еделев.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Sputnik V" в августе зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Производство вакцины идет совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.  

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1853)

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