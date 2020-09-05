Привиться или переболеть: эксперт о преимуществах вакцины от COVID-19

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Sputnik V" в августе зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Исследования эффективности показали, что уровень антител при вакцинации от коронавируса российским препаратом "Sputnik V" будет примерно в 1,4 раза выше, чем у тех, кто переболел COVID-19.

Об этом заявил доктор медицинских наук, президент российского национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев, передает РИА Новости.

По словам эксперта, уровень вируснейтрализующих антител от российской двухкомпонентной вакцины оказался примерно в полтора раза больше, чем от аналога - оксфордской AstraZeneca.

"И примерно в 1,4 раза выше уровень антител оказался, чем у тех людей, которые переболели ковидом в очень серьезной форме. Вакцинироваться даже полезнее, чем переболеть", - заявил Дмитрий Еделев.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Sputnik V" в августе зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Производство вакцины идет совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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