Пока вы спали: Трамп о "деле Навального", "корабль-призрак", выставка о COVID-19

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КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Мнение президента США об отравлении "Новичком" российского оппозиционера, находка "летучего голландца", посвященная коронавирусу экспозиция - три основные темы нашего обзора.

Вина России в "отравлении" Навального пока не доказана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального.

"У нас пока нет никаких доказательств, но я изучу (этот вопрос)", - сказал Трамп.

"Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - добавил он, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги США в ситуации вокруг Навального.

Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен".

Откуда взялся "корабль-призрак"

Жителей Находки удивило загадочное судно, выброшенное на берег в результате тайфуна "Майсак". По данным телеканала "Россия 1", "корабль-призрак" может принадлежать КНДР.

Пользователи Сети сделали из судна достопримечательность и порассуждали о загадочных обстоятельствах его появления.

Так, некоторые предположили, что на борту находится экипаж, который не может сойти на берег из-за того, что судно арестовано. Другие назвали его заброшенным "кораблем-призраком". Один из пользователей порадовался, что теперь у жителей Находки есть "свой корабль".

Ранее в двух районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за тайфуна "Майсак". Стихия стала причиной множества аварий, сбоев в транспортном сообщении, пострадали крыши и фасады домов. Также сообщается о трех погибших.

Пандемия как объект художественного осмысления

С 5 сентября в Московском парке "Зарядье" открывается экспозиция работ номинантов 1-й Московской Арт Премии, а в новом пространстве “Северный тоннель” стартовала выставка, посвященная пандемии: оба события приурочены ко Дню города.

© Sputnik / Максим Блинов Парк Зарядье возобновил работу после карантина.

Более 50 работ номинантов 1-й Московской Арт Премии украсили “Зарядье”. В Ледяной пещере разместился "Ноев ковчег" Максима Харлова, перед павильоном Заповедное посольство установлена пятиметровая скульптура Дмитрия Аске "Хранитель", а в Медиацентре можно увидеть видеоработы Дмитрия Венкова, Олеси Алексеевой и Алексея Горбунова. Посетители парка также смогут увидеть композицию из полированной нержавеющей стали "Агата" Григория Орехова — скульптура входит в коллекцию Русского музея и выставлялась в лондонской галерее Saatchi.

А еще “Зарядье” представляет новое необычное арт-пространство “Северный тоннель”. Технический проход, расположенный на –1 уровне парка, был превращен в полноценный "урбан-променад". Получился маршрут, соединяющий две главные точки входа в парк — со стороны Васильевского спуска и от Китайгородского проезда.

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