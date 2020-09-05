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Молодые люди на смотровой площадке в Москве.

Путин: Москва наполнена энергетикой новых идей

© Sputnik / Alexey Filippov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200905/31561850/putin-moscow-napolnena-energetikoy-novykh-idey.html

Российский лидер выступил в субботу на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Москва притягательна как динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и прорывных решений, которые с каждым годом преображают столицу, заявил президент России Владимир Путин.

Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения и - я хочу это подчеркнуть - с каждым годом преображают Москву", - сказал глава государства в субботу на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.

Он отметил, что многовековая история всей страны и российская государственность неразрывно связаны с Москвой.

"И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Москва "уверенно возвращает" свой привычный, "мощный ритм жизни и ритм развития".

В эти выходные жители и гости столицы отмечают 873-й день рождения города.

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