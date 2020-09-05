МИД РФ назвал утверждения Запада по ситуации с Навальным "безапелляционными"

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. МИД России в связи с "враждебными заявлениями" ряда стран из-за ситуации с Алексеем Навальным напомнил, что над отравляющими боевыми веществами из группы "Новичок" работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО.

В пятницу министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан приняли совместное заявление по ситуации с Навальным. В документе они повторяют тезисы, которые ранее уже были озвучены. Отмечается, что министры "разделяют глубокое потрясение этим нападением на господина Навального, что представляет собой очень серьезное нарушением основополагающих принципов демократии и плюрализма". В заявлении они выразили "ожидание, что российские власти гарантируют российскому населению использование их гражданских и политических прав".

"Фиксируем многочисленные враждебные по отношению к России заявления о ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального. Обратили, в частности, внимание на совместное заявление на этот счет министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана", - говорится в заявлении МИД РФ.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", - отметили в ведомстве.

А в США, как подчеркивает МИД РФ, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов.

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