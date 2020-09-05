02:52 06 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.

МИД РФ назвал утверждения Запада по ситуации с Навальным "безапелляционными"

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Общество
Получить короткую ссылку
140 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200905/31564480/otvet-mid-rf-na-bezapellyatsionnye-utverzhdeniya-zapada-po-situatsii-s-navalnym.html

Российское дипломатическое ведомство отрагировало на совместное заявление глав французской и германской дипломатии.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. МИД России в связи с "враждебными заявлениями" ряда стран из-за ситуации с Алексеем Навальным напомнил, что над отравляющими боевыми веществами из группы "Новичок" работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО.

Президент США Дональд Трамп.
© Sputnik / Стрингер
Мир за сутки: Трамп о "деле Навального", "корабль-призрак", выставка о COVID-19

В пятницу министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан приняли совместное заявление по ситуации с Навальным. В документе они повторяют тезисы, которые ранее уже были озвучены. Отмечается, что министры "разделяют глубокое потрясение этим нападением на господина Навального, что представляет собой очень серьезное нарушением основополагающих принципов демократии и плюрализма". В заявлении они выразили "ожидание, что российские власти гарантируют российскому населению использование их гражданских и политических прав".

"Фиксируем многочисленные враждебные по отношению к России заявления о ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального. Обратили, в частности, внимание на совместное заявление на этот счет министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана", - говорится в заявлении МИД РФ.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", - отметили в ведомстве.

А в США, как подчеркивает МИД РФ, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Одно не связано с другим: политик ФРГ о деле Навального и "Северном потоке 2"
Реакция МИД России на утверждение об отравлении Навального "Новичком"
В Германии утверждают, что Навального отравили веществом группы "Новичок"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женское лицо протестов оппозиции в Минске - в фотографиях
Собака-рекордсмен: гигантская грузинская овчарка родила 17 щенят.
Многохлопотное материнство: в Грузии собака родила 17 щенят
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться