02:52 06 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Смартфон.

Скрытую камеру можно найти с помощью смартфона: руководства от эксперта

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
436 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/05/31564682.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200905/31564960/Skrytuyu-kameru-mozhno-nayti-s-pomoschyu-smartfona-rukovodstva-ot-eksperta.html

"Чужой глаз" неприметным должен быть по умолчанию, но обнаружить, где он спрятан, все-таки вполне реально.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Скрытые камеры, как правило, устанавливаются в недоступных местах, но при этом ее нельзя установить так, чтобы она была совсем незаметна.

Веб-камера
© Sputnik / Вадим Жернов
Установка видеокамеры в туалете посольства в Вашингтоне: чем это грозит

Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.

"После того, как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками", — объясняет эксперт.

Если скрытая камера в помещении все же есть, то вы увидите на экране смартфона блики.

Солдатенков добавляет, что если на смартфоне нет встроенного фонарика, необходимо найти портативный и светить им в одном направлении с включенной камерой на гаджете.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Интимный шпионаж под душем: у американки не оставалось выбора
Коррупционный скандал в Молдове: НАЦ сообщил о новых задержаниях


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женское лицо протестов оппозиции в Минске - в фотографиях
Собака-рекордсмен: гигантская грузинская овчарка родила 17 щенят.
Многохлопотное материнство: в Грузии собака родила 17 щенят
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться