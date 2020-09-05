Скрытую камеру можно найти с помощью смартфона: руководства от эксперта

"Чужой глаз" неприметным должен быть по умолчанию, но обнаружить, где он спрятан, все-таки вполне реально.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Скрытые камеры, как правило, устанавливаются в недоступных местах, но при этом ее нельзя установить так, чтобы она была совсем незаметна.

Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.

"После того, как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками", — объясняет эксперт.

Если скрытая камера в помещении все же есть, то вы увидите на экране смартфона блики.

Солдатенков добавляет, что если на смартфоне нет встроенного фонарика, необходимо найти портативный и светить им в одном направлении с включенной камерой на гаджете.

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