Скрытую камеру можно найти с помощью смартфона: руководства от эксперта

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Скрытые камеры, как правило, устанавливаются в недоступных местах, но при этом ее нельзя установить так, чтобы она была совсем незаметна.
Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.
"После того, как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками", — объясняет эксперт.
Если скрытая камера в помещении все же есть, то вы увидите на экране смартфона блики.
Солдатенков добавляет, что если на смартфоне нет встроенного фонарика, необходимо найти портативный и светить им в одном направлении с включенной камерой на гаджете.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>