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США опубликовали видео перехвата своего самолёта-разведчика российским Су-27.

Пока вы спали: возвращение "челнока", шпионаж НАТО, угроза для садов Молдовы

© Photo : U.S. Navy
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200906/31567025/Poka-vy-spali-vozvraschenie-chelnoka-shpionazh-NATO-ugroza-dlya-sadov-Moldovy.html

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Успешное завершение китайской космической миссии, активизация разведывательных полетов Североаталантического альянса и новая напасть для урожая молдавских фруктов - три основные темы нашего обзора.

"Шаттл" вернулся из небес в Поднебесную

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный в минувшую пятницу, после двух дней полета успешно приземлился на заданной площадке, сообщает агентство Синьхуа.

"После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперимент прошел удачно, что означает, что Китай сделал прорыв в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.

​В пятницу китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".

Американские военные сообщали, что аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, был найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной - 348 километров.

Что пытается выведать НАТО

Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Российский Су 30СМ перехватил самолеты разведчики
© Ruptly
Российский Су 30СМ перехватил самолеты разведчики - видео

"В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120", - сказал он журналистам после окончания Армейских международных игр.

По его словам, только с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

Опасный гость-калифорниец

Национальное агентство безопасности пищевых продуктов призывает молдавских садоводов к максимальной бдительности. В погодных условиях, сложившихся в последний период, на многих плантациях обнаружены очаги распространения калифорнийской щитовки.

Это один из самых опасных вредителей, он поражает около 200 разновидностей плодовых культур, в том числе яблони, груши, персики. Поражается как древовидная часть растения, так и фрукты.

Яблоневый сад.
© Sputnik / Виталий Тимкив
Яблоневый сад.

Насекомое уже дало второе поколение, которое будет угрожать садам до конца октября. Бороться с вредителем можно при помощи агрохимии и ферромонных ловушек.

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