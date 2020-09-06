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Евгений Петросян.

Переполох на "Юморине": почему эвакуировали Петросяна с коллегами и зал - видео

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/06/31567304.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200906/31567344/perepolokh-na-yumorine-pochemu-evakuirovali-petrosyana-s-kollegami-i-zal---video.html

Точная причина происшествия не сообщается, но, судя по тому, что в опубликованных кадрах виден полицейский со служебной собакой, поступило сообщение о минировании.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Евгения Петросяна, Владимира Винокура и их "товарищей по цеху" эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.

Отмечается, что артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.
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Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur)

На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна и срочно увести его со сцены, после чего и артисты, и зрители покинули зал.

Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.

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