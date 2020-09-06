Переполох на "Юморине": почему эвакуировали Петросяна с коллегами и зал - видео

Точная причина происшествия не сообщается, но, судя по тому, что в опубликованных кадрах виден полицейский со служебной собакой, поступило сообщение о минировании.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Евгения Петросяна, Владимира Винокура и их "товарищей по цеху" эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.

Отмечается, что артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur) 5 Сен 2020 в 12:18 PDT

На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна и срочно увести его со сцены, после чего и артисты, и зрители покинули зал.

Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.

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