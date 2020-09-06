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Граффити на тему коронавируса в Берлине.

Посольство пояснило, в каких случаях граждан Молдовы могут впустить в ФРГ

© AP Photo / Markus Schreiber
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200906/31567482/posolstvo-poyasnilo-v-kakikh-sluchayakh-grazhdan-moldovy-mogut-vpustit-v-frg.html

Окончательное решение  в каждом отдельном случае принадлежит исключительно пограничной службе Германии.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Власти Германии продолжают ограничивать въезд граждан Республики Молдова, учитывая тот факт, что наша страна находится в списке зон с высокой степенью риска инфицирования COVID-19. Об этом сообщило консульство РМ во Франкфурте-на-Майне.

В настоящее время граждане Молдовы могут въезжать в Германию только при наличии веских причин, которые могут быть подтверждены при пересечении границы.

К таковым власти ФРГ относят:

Шлагбаун, архивное фото
© CC0 / Pixabay / YvonneH
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- наличие вида на жительство;

- наличие трудового договора в таких сферах как здравоохранение, пищевая промышленность или грузовые перевозки;

- воссоединение семьи (с супругом или детьми);

- лечение, если есть подтверждение от врача и если жизнь пациента находится в опасности;

- учеба, если учебное заведение настаивает на физическом присутствии студента с учетом временного перехода на режим онлайн-обучения.

Однако окончательное решение  о допуске или отказе во въезде на территорию Германии принадлежит исключительно пограничнику, отмечает консульство.

Ограничения для тех, кому разрешили въезд в страну

Лица, которые будут допущены на территорию ФРГ, должны пройти тестирование на инфекцию COVID-19 в течение максимум 72 часов с момента прибытия. В случае невыполнения этого обязательства человек будет находиться в самоизоляции дома в течение 14 дней.

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Анализ можно сдать прямо в аэропорту, у семейного врача или в местных органах здравоохранения. Если тест проводится по прибытии в Германию, самоизоляция будет обязательной до получения результата теста.

Лица, прибывающие из зон риска, включая Республику Молдова, при въезде в Германию должны заполнить эпидемиологический файл, который можно найти на официальном сайте.

Консульство отмечает, что каждый из регионов германского государства может вводить дополнительные ограничения или послабления. Правила поведения для каждой земли можно найти на веб-сайте Федеральной канцелярии.

В каких случаях разрешен транзит

Транзит через территорию Германии разрешен при отсутствии других альтернативных маршрутов и при наличии согласия транзитных государств на обратный проезд.

Граждане Республики Молдова, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, связанной с несчастными случаями, смертью или другими обстоятельствами, которые могут угрожать жизни или здоровью, могут позвонить на телефон экстренной помощи консульства Республики Молдова во Франкфурте-на-Майне: +491738621511. По этому номеру не предоставляется информация о встречах или консульская информация, отмечает ведомство.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1858)

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Теги:
коронавирус


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