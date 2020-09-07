В России иностранцам разрешили регистрировать у себя дома мигрантов

Жилое помещение на территории России обязательно должно находиться в собственности, и его владелец обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Иностранцам, имеющим в собственности недвижимость на территории России, разрешили выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома граждан других государств. Соответствующий закон о правах собственников жилья вступил в силу в понедельник.

Кроме того, закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия, иностранцев - участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

Соответствующий документ еще в июне подписал президент России Владимир Путин. Ранее соответствующие изменения были внесены в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Если недвижимость, где намерен проживать житель другой страны, принадлежит гражданину России, который постоянно проживает за границей, иностранец обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии. В этом случае также понадобится нотариально заверенное согласие принимающей стороны.

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