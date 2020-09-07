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Колизей в Риме, архивное фото.

Италия открылась не для всех: какие условия выдвинуты жителям Молдовы

© Sputnik / Sergey Mamontov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200907/31574990/italiya-po-prezhnemu-zakryta-grazhdan-moldovy-ne-puskayut-v-etu-stranu.html

Помимо Молдовы, граждане многих других стран не смогут въехать в государство на Апеннинском полуострове, причина - рост случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Гражданам Молдовы, а также Армении, Косово, Черногории, Сербии, Северной Македонии, Перу, Бразилии, Доминиканской республики, Боснии и Герцеговины, Чили, Кувейта и Омана продлили запрет на въезд в Италию. Соответствующий указ, вступивший в силу с понедельника, подписал глава правительства этой страны Джузеппе Конте.

Сроки продления ограничений пока не указываются точно, однако причиной такого шага итальянских властей стала опасность проникновения в государство коронавируса нового типа из обозначенных стран. 

В частности, введены ограничения и для граждан Румынии и, поскольку у многих жителей Молдовы есть гражданство этой страны, они должны знать, что обязаны по приезду в Италию находиться в самоизоляции в течение 14 дней. В противном случае их ждут крупные штрафы.
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Граждане Греции, Испании, Хорватии и Мальты, прибывая в Италию, должны пройти лабораторное исследование, которое подтвердит у них отсутствие коронавируса. 

Согласно распоряжению правительства Италии, загруженность общественного транспорта должна составлять не более 80 процентов, такие меры необходимы для минимизации случаев заражения COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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Теги:
въезд, ограничения, Молдова, Италия


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