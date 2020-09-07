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Carina Țurcan

Дело Цуркан: материалы направлены в суд

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200907/31576622/delo-tsurkan-materialy-napravleny-v-sud.html

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила дело о шпионаже, фигурантом которого является бывшая член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, в судебную инстанцию.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Российская Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже в отношении Карины Цуркан, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу структуры. 

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Цуркан. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, уголовное дело направлено в Мосгорсуд.

Под стражу Карину Цуркан поместили в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе Цуркан пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию. Последняя оставила подозреваемую в изоляторе.

Карина Цуркан в зале суда.
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.

Дело находится под грифом "совершенно секретно". Как отмечают источники РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан в 2014-2015 годах участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым. Газета РБК писала, что ФСБ России подозревает ее в передаче стране НАТО Румынии сведений именно по этой теме. Другая версия заключается в том, что имела место передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

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