Альпака поможет людям защититься от коронавируса

Шведские ученные выяснили, что организм этого животного имеет высокую способность выводить из строя "отмычку", при помощи которой патоген "открывает дверь" в живую клетку.

КИШИНЕВ 7 сен — Sputnik. Ученые обнаружили нанотела, которые могут максимально эффективно блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты Каролинского университета в Швеции ввели южноамериканской ламе альпака шиповидный белок, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма, и через 60 дней образцы ее крови показали сильный иммунный ответ.

После этого ученые клонировали и изучили последовательности нанотел из B-лимфоцитов животного, которые задействуются в продуцировании антител.

В результате исследователи выявили тип нанотел Ty1, прикрепляющихся к тем частям его шиповидного белка, которые связываются с рецептором ACE2, и с повышенной эффективностью предотвращают проникновение вируса в клетки организма.

Ученые отмечают, что обнаруженные нанотела значительно меньше по размеру, чем обычные антитела, более просты и рентабельны в производстве, а также могут быть адаптированы человеком.

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