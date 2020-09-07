"Здоровее будем!": Дмитрий Киселев о новом законе о виноградарстве и виноделии

Запрет на продажу на территории России некачественных импортных вин станет стимулом для производства винограда в РФ, считают многие отраслевые специалисты.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. "Да, импортного шмурдяка станет меньше" - так прокомментировал новый Закон о виноградарстве и виноделии в РФ, недавно вступивший в силу, генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, передает РИА Новости.

Документ начал действовать в России 26 июня. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. В понедельник в прессе появились материалы о некоторых сложностях с применением положений этого закона. В частности, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.

"На качественном вине всегда указана дата и место сбора винограда. Сейчас в Россию хлынул тот же дешевый балк, но в бутылках. Было ожидаемо. Раньше его завозили танкерами, сейчас — в стекле", — заявил Дмитрий Киселев.

По его словам, введенные запреты защищают российский рынок, стимулируют виноградарство и генерируют новые рабочие места в отрасли.

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