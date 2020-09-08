В России предложили сделать выходным 31 декабря

В Минтруде уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году.

"В частности, было предложено сделать 31 декабря 2020 года - выходным днем. Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно", - говорится в сообщении.

Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан.

Также в Минтруде уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

Кроме того, планируется, что россияне будут отдыхать шесть дней, помимо обычных выходных: с 1-го по 3-е и с 8 по 10 мая. Также дополнительные выходные будут 21-23 февраля, 6-8 марта, 12-14 июня и 4-7 ноября.

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