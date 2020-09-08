"Алкоголь - дикое зло": Михаилу Ефремову вынесли приговор

Громкое дело о смертельном ДТП, автором которого стал известный российский актер Михаил Ефремов, завершено. Суд признал вину артиста и огласил приговор.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. К 8 годам колонии общего режима приговорил во вторник Пресненский суд Москвы актера Михаила Ефремова. Его также лишили водительских прав на три года, передает РИА Новости. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что защита обжалует приговор.

С учетом проведенного под домашним арестом времени, Ефремову придется отсидеть примерно 7 лет 10,5 месяцев.

"Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей", - огласила решение судья Елена Абрамова.

Актера во вторник утром привезли в Пресненский суд на машине ФСИН. В 11 утра началось оглашение приговора, суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП. При этом судья отказалась принимать во внимание признание вины актером.

"При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не признал ... тем не менее, она подтверждается исследованными в суде доказательствами", - заявила в ходе оглашения приговора судья Елена Абрамова.

Суд также не поверил доводам защиты, которая заявляла, что актер в момент аварии находился на пассажирском сидении.

"Показания Ефремова, который заявил, что не помнит случившееся, но предполагает, что не был за рулем, суд не может принять в качестве достоверных... Доводы защиты о том, что Ефремов находился на пассажирском сидении, опровергаются доказательствами", - также отметила Елена Абрамова.

Кроме того, суд взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера. Вдова, брат и сын погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили символические иски на 1 рубль каждый - эта сумма была им выплачена.

В день оглашения приговора у здания суда царило столпотворение из журналистов, сторонников, противников актера и зевак. Некоторые из присутствующих были экстравагантно одеты. Так, противники пришли в карнавальных костюмах, венецианских масках и маленькой куклой в полосатом арестантском костюме, посаженной в птичью клетку. Сторонники держали в руках фотографии актера и скандировали "Михаил не виноват", кричали "Позор!" в сторону потерпевших.

Прокурор 3 сентября попросила отправить Ефремова в колонию сроком на 11 лет, а также запретить ему водить автомобиль сроком на 3 года. Защита настаивала на приговоре без лишения свободы.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и въехал в фургон "Лада", где находился курьер Сергей Захаров. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, позже он скончался.

Как показала экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили и следы наркотиков. Несколько дней спустя актер записал на видео извинения перед семьей Захарова, но родственники погибшего отказались их принять.

Слушания по делу начались в августе. Ефремов свою вину не признавал и заявлял, что ничего не помнит, так как был пьян. Адвокат актера настаивал, что за рулем внедорожника в момент ДТП Ефремова не было.

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