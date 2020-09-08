Турция надевает маски: власти ввели строгие правила

Министерство внутренних дел Турции объявило, что ношение защитных масок в общественных местах обязательно по всей стране.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на улицах, объявлено в Турции по всей стране. Как сообщает РИА Новости, МВД республики разослало во вторник соответствующее распоряжение по всем провинциям.

"В связи с пандемией коронавируса ношение масок является обязательным в общественных местах по всей стране", - говорится в документе.

Ранее носить защитные маски в обязательном порядке нужно было не везде, лишь в ряде турецких провинций.

Кроме того, в городском общественном транспорте нельзя ехать стоя, за исключением метро, трамваев, других рельсовых транспортных средств, а также метробусов.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщал, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. В течение последних дней наибольшие c мая и июня суточные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него фиксировались неоднократно.

Во многих городах (Стамбул, Анкара, Измир, Мугла, а также некоторые районы Антальи) необходимо надевать маску и в открытых общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение этих норм выписываются штрафы, отмечает агентство.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом в Турции превысило 280 тысяч. От вызванных COVID--19 осложнений в стране скончались 6730 заболевших.

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