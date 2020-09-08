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Израиль вводит комендантский час из-за COVID-19

© Photo : Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200908/31592841/israel-vvodit-komendantskiy-chas-iz-za-koronavirusa.html

Еврейское государство принимаются особые меры в связи с распространением коронавируса нового типа: власти вводят ночной комендантский час.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Рекомендации Минздрава по введению в Израиле ночного комендантского часа в "красных" зонах утвердила Межведомственная комиссия, отвечающая за предотвращение распространения эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает портал 9tv.co.il.

​Утвержденная правительством программа получила название "Светофор". Кроме того, в населенных пунктах, находящихся в "красной" зоне, также приостановят работу образовательных учреждений. В список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения попали 40 городов, поселков и городских кварталов. 

Это, в частности: Абу-Снан, Умм аль-Фахм, Эльад, Буката, Бней-Брак, Бейтар Илит, Наджидат; Бака аль-Гарбия, Джулис, Джальжулия, Джат, Далият аль-Кармель, Абатан, Тайбэ, Тира, Ифия, Касра, Кфар-Бара, Кфар-Манд, Кфар-Касем, Кфар-Кара, Шфарам, Лакия, Муширфа, Салем, Нацерет, Нетивот, Эйн-Маиль, Имануэль, Исфия, Арара, Фурейдис, Калансуа, Райна, Рехасим, а также районы Наот-Ицхак Рабин и Наот-ха-Невиим в Сдероте;.Кфар-Акаб, Бейт-Ханина, Рамат-Шломо, Рамот, Ат-Тур, Исавия, Анаата, лагерь беженцев Шуафат и Санхедрия — Иерусалиме; Гимел, Заин и Хет — Ашдоде; Мицпе-Барнеа, Ганей-Барнеа, Неот-Барнеа, Гиват-Цион и Кармей-Цион — Ашкелоне; Рамат-Бейт-Шемеш Алеф, Гимел, Менуха и Нахла — Бейт-Шемеше и квартал Шахмон в Эйлате.

Флаг Израиля
© Flickr / Izhar Laufer
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С 8 сентября в этих населенных пунктах вводится комендантский час. Он продлится неделю, если не поступит новых указаний кабинета министров. Особый режим в "красных" зонах будет действовать с 19.00 до 5.00 следующего дня.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Израиле было выявлено свыше 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались. Всего же за время пандемии в стране было зарегистрировано свыше 133 тысяч случаев и 1026 летальных исходов.  

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