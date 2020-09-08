"С подмостков, через суд на кичу": Ефремова поместят в карантин в СИЗО

После оглашения приговора Михаил Ефремов пройдет в СИЗО медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения. Российские звезды, водившие знакомство с артистом, по-разному отреагировали на вердикт суда. Например, певец Сергей Шнуров написал стихи.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Осужденного за смертельное ДТП российского актера театра и кино Михаила Ефремова поместят в карантин в следственном изоляторе. Об этом РИА Новости сообщили в УФСИН по Москве.

"В соответствии с приговором Пресненского районного суда города Москвы Ефремов М.О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения", - говорится в сообщении.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его права управлять автомобилем на три года. Адвокат заявил, что обжалует приговор.

После вынесения вердикта последовала реакция известных в России представителей шоу-бизнеса, а также друзей актера.

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал посвященное Михаилу Ефремову стихотворение. Лидер группы "Ленинград" разместил у себя в инстаграме совместное фото с артистом.

"Судьба несет неудержимо, с подмостков, через суд на кичу. Восьмерка общего режима... "Артистом" там его все кличут", — написал Шнуров. Он вспомнил, как выпивал вместе с Ефремовым, однако отметил, что вовремя изменил образ жизни, иначе мог быть с актером в день трагедии на Садовом кольце.

Ранее актер Иван Охлобыстин опубликовал в соцсетях пост, обращенный к президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой "пощадить" Ефремова своим личным указом. По его словам, это была единственная для него возможность "спасти близкого человека".

О намерении обратиться к Путину с аналогичной просьбой заявил и продюсер Андрей Разин.

"Поддерживаю Ивана Охлобыстина и буду в первых рядах обращаться к президенту Российской Федерации с просьбой о помиловании Михаила Ефремова. ... Надеюсь на гуманность нашего президента", - заявил он.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал "Комсомольской правде", что реального срока Михаил Ефремов мог избежать. По словам юриста, адвокат защиты Эльман Пашаев совершил "грандиозную" ошибку, не проверив сердце актера.

По его словам, первым делом нужно было отправить артиста на электрокардиографию, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Ефремову же оставалось признать вину. Это, как утверждает Добровинский, позволило бы ему получить четыре года условно.

Роковое ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии скончался в больнице.

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