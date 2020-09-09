COVID-19 выживает на охлажденном лососе - ученые

Представители китайского научного сообщества провели исследования и рассказали, сколько коронавирус может выживать на охлажденном лососе.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Более недели может выживать на поверхности охлажденного свежего лосося коронавирус нового типа, оставаясь при этом вирулентным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование китайских ученых, опубликованное на платформе biorxiv.org.

Группа исследователей из КНР провела эксперимент, показавший, что COVID-19 при 4 градусах по Цельсию - именно при такой температуре хранится рыба на рынках, в ресторанах и при транспортировке - может оставаться болезнетворным не меньше восьми дней. При этом на перевозку по миру лосося высокого качества отводятся считанные дни.

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"Импортированная и экспортированная рыба должна храниться при низкой температуре (0-4 градуса по Цельсию). В таких условиях, загрязненная коронавирусом рыба может быть легко транспортирована из одной страны в другую в течение одной недели, становясь одним из источников международного перемещения COVID-19", - отмечает исследование.

Значит, SARS-CoV-2 (официальное название коронавируса) на поверхности реализуемой на рынках рыбы может выживать в течение длительного времени.

"Это требует нового строгого протокола по инспекции импорта и экспорта рыбы прежде, чем она будет допущена к продаже", - считают ученые.

Несколько вспышек коронавируса в Китае, в том числе в Ухане, были связаны с рынками морепродуктов. После вспышки на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади", где на разделочной доске для лосося был обнаружен коронавирус, власти КНР на время запретили импорт этого вида рыбы и сняли ее с продажи. Позднее китайские власти пояснили, что сама рыба не может быть заразной, однако вирус может сохраняться на ее поверхности.

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