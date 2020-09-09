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Вакцина от коронавируса AstraZeneca: испытания приостановлены

© AP Photo / Matt Dunham
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200909/31600912/Vaktsina-ot-koronavirusa-AstraZeneca-ispytaniya-priostanovleny.html

Исследование в рамках третьего этапа тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, приостановлено из-за "неблагоприятной реакции", проявившейся у одного из испытуемых.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. "Возможный нежелательный эффект", проявившийся у одного из участников клинических испытаний вакцины компании AstraZeneca от коронавируса? стал причиной приостановки процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Stat News.

В августе вакцина AstraZeneca, в разработке которой участвуют также специалисты Оксфорда, перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее исследования стартовали в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

​По словам представителя компании, которого цитирует Stat News, к приостановке испытаний привел "стандартный процесс проверки". Теперь AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний".  

Чем был вызван побочный эффект, пока неясно. Неизвестно и то, как долго продлится период приостановки клинических испытаний. По данным источников, данный случай повлиял и на другие исследования вакцины AstraZeneca. 

В США также проходят клинические испытания вакцины против коронавируса компаний Moderna и Pfizer.

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