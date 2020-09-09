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Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.

"Sputnik V" хотят сделать доступным для всего мира

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200909/31606016/vaktsinu-sputnik-V-khotyat-sdelat--dostupnoy-dlya-vsego-mira.html

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 в августе зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Доступной для людей по всему миру готовы сделать вакцину от коронавируса Sputnik V ее разработчики, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Россия как разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 подключает к ее исследованиям и другие страны, которые заинтересованы в ее применении для вакцинации населения. Создатели Sputnik V открыты к диалогу и готовы сделать ее доступной для людей по всему миру", - приводит Министерство здравоохранения слова главы ведомства Михаила Мурашко. 

Medicina
© Sputnik / Mihai Caraus.
Российскую вакцину от COVID-19 выпустили в гражданский оборот
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Sputnik V в августе зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Производство вакцины идет совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, первой из которых станет Индия. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.  

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