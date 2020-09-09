Эмоциональное интервью Лукашенко: какой вопрос взволновал президента Беларуси

Российский журналист Роман Бабаян, который брал интервью у белорусского лидера, рассказал, как держался Александр Лукашенко во время острых вопросов, а также уточнил, какой из них растрогал президента.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на вопрос об участии молодежи в акциях протеста. Об этом радиостудии Sputnik Молдова рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, бравший интервью у белорусского лидера.

"Мы спросили, что вы думаете про оппозицию, готовы ли вы разговаривать с этими людьми, которые в координационном совете оппозиции? На это Лукашенко отметил, что вообще не знает, кто они. Он сказал, "как я могу разговаривать с людьми, которые хотят разрушить то, что я строил 25 лет", - рассказал Бабаян.

По словам журналиста, президент Беларуси привел в пример программу оппозиционных сил, от которой они сейчас открещиваются. Она, как рассказал Лукашенко, предусматривала полный разрыв отношений с Россией, реформу систем образования и медицины, чтобы они не были бесплатными, приватизацию предприятий.

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"Я на это никогда пойти не смогу, сказал Лукашенко. Но при этом он понимает, что ситуация в стране непростая, что есть недовольные, которые выходят на улицы. Он заявил, что самое обидное – часть этих граждан – совсем молодые люди, которые в силу возраста не помнят, в каком состоянии была Беларусь, в каком состоянии был Минск", - отметил Бабаян.

При этом, как уточнил журналист, по словам Лукашенко, часть людей может и помнят эти "до и после", но сделали вид, что забыли.

"Я уточнил у него, Александр Григорьевич, чисто по-человечески не обидно? И здесь мы все вчетвером заметили… Две секунды была пауза. И он говорит, что обидно, очень обидно. В этот момент у него даже глаза, как нам показалось, стали влажными", - отметил главный редактор радиостанции "Говорит Москва".

Бабаян считает, что Лукашенко на интервью был абсолютно спокойным, и это сразу бросалось в глаза.

"Он абсолютно спокойно говорил на все темы. Договорились, что будем разговаривать предельно откровенно, и, как мне показалось, он был предельно откровенен. Абсолютно уверенно держался и отвечал на вопросы тоже уверенно, потому что он абсолютно точно верил в то, что он говорил. Вопросы были острые. Иногда нам даже приходилось перебивать, потому что он довольно долго отвечал даже на самые острые вопросы. Нам хотелось перейти на другую тему, но он нас останавливал и говорил, нет, ребята, мы же договаривались, что будем до конца откровенны и честны, отвечая на все вопросы", - отметил Бабаян.

Накануне Лукашенко более полутора часов отвечал на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них одержала победу Светлана Тихановская.

После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, в начале выступлений более шести тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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