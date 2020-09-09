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Если дождь все-таки пойдет: эксперты подсказали, как выбрать надежный зонт

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
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В Роскачестве изучили множество моделей зонтов и выяснили, как выбрать самый надежный, крепкий и долговечный.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Если правильно эксплуатировать зонт, он прослужит до 10 лет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.

"Самые надежные  – зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством "антиветер", которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицу. Чем меньше движущийся механизм в зонте, тем он надежнее", – отметил он.

Чтобы зонт дольше защищал от непогоды, при покупке необходимо обратить внимание на ряд моментов.

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"Проверьте наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки, оцените качество крепления спиц, ткани купола. При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать", – советует Виталий Киселев.

Долгую жизнь зонту обеспечит и правильный уход. Так, сушить его нужно куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Кроме того, важно не забывать и о правилах гигиены: время от времени дезинфицировать ручку зонта и в целом следить за его чистотой. 

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