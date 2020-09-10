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Железный век, влиятельный народ: найдено городище загадочного племени

© AFP 2020 / Marcel Mochet
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200910/31608285/zheleznyy-vek-vliyatelnyy-narod-naydeno-gorodische-zagadochnogo-plemeni.html

В Шотландии археологи нашли руины древнего городища, в котором жило загадочное кельтское племя вотадинов.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Cтены доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя вотадинов обнаружили археологи, работающие на вершине горы Трон Артура в Шотландии, передает РИА Новости со ссылкой на Edinburghlive.

Раскопки велись на территории королевского парка Холируд в Эдинбурге. Из-за пандемии коронавируса уже начавшееся в марте мероприятие пришлось отложить, однако результат все равно оказался впечатляющим.

По предположениям археологов, им удалось отыскать оборонительные сооружения, построенные вотадинами. Этот влиятельный народ проживал на Юго-Востоке Шотландии во времена Железного века - примерно три тысячи лет назад.

Когда-то на ​дикой и необитаемой возвышенности, какой сейчас предстает перед путешественниками Трон Артура, располагалось шумное и многолюдное поселение. Сообщается, что предыдущие раскопки также были для исследователей удачными: им удалось найти каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. То есть, постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. На вершине холма древнее племя вело сельское хозяйство и занималось скотоводством. Археологи утверждают, что здесь процветала и торговля. Район развивался на протяжении многих веков. 

В настоящее время ученые продолжают исследовать древние стены, чтобы составить как можно более полную историческую картину. 

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