Железный век, влиятельный народ: найдено городище загадочного племени

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Cтены доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя вотадинов обнаружили археологи, работающие на вершине горы Трон Артура в Шотландии, передает РИА Новости со ссылкой на Edinburghlive.

Раскопки велись на территории королевского парка Холируд в Эдинбурге. Из-за пандемии коронавируса уже начавшееся в марте мероприятие пришлось отложить, однако результат все равно оказался впечатляющим.

По предположениям археологов, им удалось отыскать оборонительные сооружения, построенные вотадинами. Этот влиятельный народ проживал на Юго-Востоке Шотландии во времена Железного века - примерно три тысячи лет назад.

We're back up Arthur's Seat! Evaluation to test the impact of erosion was stopped in March and has re-started this week. Early results are promising for survival of the fort's rampart! #Archaeology @HistEnvScot @welovehistory pic.twitter.com/cnvrwGXHin — CFA Archaeology Ltd (@cfa_archaeology) September 2, 2020

Когда-то на ​дикой и необитаемой возвышенности, какой сейчас предстает перед путешественниками Трон Артура, располагалось шумное и многолюдное поселение. Сообщается, что предыдущие раскопки также были для исследователей удачными: им удалось найти каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. То есть, постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. На вершине холма древнее племя вело сельское хозяйство и занималось скотоводством. Археологи утверждают, что здесь процветала и торговля. Район развивался на протяжении многих веков.

В настоящее время ученые продолжают исследовать древние стены, чтобы составить как можно более полную историческую картину.

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