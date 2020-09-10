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"Нередкое явление": ВОЗ о приостановке испытаний вакцины AstraZeneca

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200910/31617689/neredkoe-yavlenie-VOZ-o-priostanovke-ispytaniy-vaktsiny-AstraZeneca.html

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала сообщение о приостановке испытаний вакцины AstraZeneca.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на информацию о приостановке испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. ВОЗ заявила, что подобное явление - не редкость, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

© AP Photo / Matt Dunham
Вакцина от коронавируса AstraZeneca: испытания приостановлены

Организация также подчеркнула, что при разработке вакцины крайне важно, чтобы она была безопасной.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что разработчики обеспечивают научную достоверность испытаний и следуют стандартным принципам и правилам", - заявила ВОЗ.

Ранее в прессе появились сообщения, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.

Как сообщается, теперь компания работает над тем, чтобы свести к минимуму возможное влияние на сроки проведения испытаний.  

Чем был вызван побочный эффект, пока неясно. Неизвестно и то, как долго продлится период приостановки испытаний. По данным источников, случай повлиял и на другие исследования вакцины. 

В августе вакцина AstraZeneca, в разработке которой участвуют также специалисты Оксфорда, перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее исследования стартовали в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

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