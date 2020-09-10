"Нередкое явление": ВОЗ о приостановке испытаний вакцины AstraZeneca

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на информацию о приостановке испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. ВОЗ заявила, что подобное явление - не редкость, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Организация также подчеркнула, что при разработке вакцины крайне важно, чтобы она была безопасной.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что разработчики обеспечивают научную достоверность испытаний и следуют стандартным принципам и правилам", - заявила ВОЗ.

Ранее в прессе появились сообщения, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.

Как сообщается, теперь компания работает над тем, чтобы свести к минимуму возможное влияние на сроки проведения испытаний.

Чем был вызван побочный эффект, пока неясно. Неизвестно и то, как долго продлится период приостановки испытаний. По данным источников, случай повлиял и на другие исследования вакцины.

В августе вакцина AstraZeneca, в разработке которой участвуют также специалисты Оксфорда, перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее исследования стартовали в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

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