Нюх на коронавирус: собак учат различать COVID-19

Специалисты, которые занимаются тренировкой служебных собак, рассказали, можно ли научить барбосов различать патоген, вызвавший пандемию.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Собаки способны различать запах больного коронавирусом человека.

Об этом РИА Новости рассказал преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий.

По его словам, болезнь влияет на обмен веществ в организме и меняет запах человека.

Так что процесс обучения собак такой же, как и для поисков наркотиков и взрывчатки.

"Достоверно такой методики диагностики коронавируса с помощью собак нет, ведутся работы в этом направлении. Использование собак для диагностики заболеваний существует давно, они даже онкологические болезни могут отличать по запаху", - уточнил Цигильницкий.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" уже несколько месяцев тренирует своих собак породы шалайка (помесь шакала и лайки) различать коронавирус у персонала и пассажиров.

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