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Служебная собака.

Нюх на коронавирус: собак учат различать COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1879)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200910/31617893/nyukh-na-koronavirus-sobak-uchat-razlichat-covid-19.html

Специалисты, которые занимаются тренировкой служебных собак, рассказали, можно ли научить барбосов различать патоген, вызвавший пандемию.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Собаки способны различать запах больного коронавирусом человека.

Лама альпака.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Альпака поможет людям защититься от коронавируса

Об этом РИА Новости рассказал преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий.

По его словам, болезнь влияет на обмен веществ в организме и меняет запах человека.

Так что процесс обучения собак такой же, как и для поисков наркотиков и взрывчатки.

"Достоверно такой методики диагностики коронавируса с помощью собак нет, ведутся работы в этом направлении. Использование собак для диагностики заболеваний существует давно, они даже онкологические болезни могут отличать по запаху", - уточнил Цигильницкий.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" уже  несколько месяцев тренирует своих собак породы шалайка (помесь шакала и лайки) различать коронавирус у персонала и пассажиров.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1879)

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