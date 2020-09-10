Нюх на коронавирус: собак учат различать COVID-19

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Собаки способны различать запах больного коронавирусом человека.
Об этом РИА Новости рассказал преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий.
По его словам, болезнь влияет на обмен веществ в организме и меняет запах человека.
Так что процесс обучения собак такой же, как и для поисков наркотиков и взрывчатки.
"Достоверно такой методики диагностики коронавируса с помощью собак нет, ведутся работы в этом направлении. Использование собак для диагностики заболеваний существует давно, они даже онкологические болезни могут отличать по запаху", - уточнил Цигильницкий.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" уже несколько месяцев тренирует своих собак породы шалайка (помесь шакала и лайки) различать коронавирус у персонала и пассажиров.
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