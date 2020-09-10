Как Россия помогает школам в соседних странах

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik, Данара Курманова. Иногда сбор детей в школу становится делом международного характера. 7 сентября стало известно: Россия помогла организовать горячее питание для 100 школ Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. Этот проект РФ реализовала, профинансировав Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН). Как сообщили Sputnik в медиацентре ВПП ООН, с начала 2020 года РФ инвестировала в программу 26,5 млн долларов, и больше половины из них ориентировано на страны СНГ. В чем заключается гуманитарная помощь России школам Ближнего зарубежья, читайте в обзоре Sputnik.

Учеба учебой, а обед по расписанию

Россия – один из крупнейших доноров Продовольственной программы ООН. В рамках этой инициативы только в 2020 году РФ поддержала 8 государств. Основное направление помощи ориентировано на страны СНГ – Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Об этом свидетельствуют цифры: на эти три страны пришлось 58,5% российской помощи, или почти 15,5 млн долларов.

Поддерживая гуманитарные миссии ООН, РФ акцентирует внимание на школьных обедах.

Так, по данным ООН, больше 15% граждан Армении живет в бедности. В основном это жители провинции, поэтому Россия финансирует ежедневное школьное питание в 6 регионах – Арагацотнской, Ширакской, Сюникской, Тавушской, Вайоцдзорской и Араратской областях.

© Sputnik / Помощь России школам в странах СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

В Кыргызстане ситуация обстоит точно так же: 70% бедных семей проживает в сельской местности. В связи с этим в мае этого года Россия отправила в 5 областей страны тысячу тонн продуктов – пшеничной муки и растительного масла, сообщают в медиацентре ВПП ООН.

Третьей страной, попавшей в список Продовольственной программы ООН, стал Таджикистан. Чтобы помочь стране решить проблему с нехваткой продуктов, до 2023 года Россия выделит около 21 млн долларов на закупку продовольствия и ремонт столовых в школах Таджикистана.

Как отмечают в ВПП ООН, ранее, с 2013 по 2019 год Россия инвестировала в питание таджикских школьников порядка 41 млн долларов. "Благодаря этому в прошлом году более 500 тысяч учащихся 1-4 классов из 2 тысяч школ регулярно получали суп и традиционные таджикские лепешки", - уточняют в пресс-службе организации. Вклад России распространился на 52 сельских района Таджикистана.

Читать нужно всем

Впрочем, гуманитарная помощь России не ограничивается проектами ООН. Большой вклад в подготовку школьников к 1 сентября ежегодно вносит федеральное агентство "Россотрудничество".

Как рассказал Sputnik заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов, на протяжении многих лет "Россотрудничество" обеспечивает школы, а также центры науки и культуры на территории СНГ книгами – в частности, учебно-методической и художественной литературой. В этом учебном году агентство подготовило почти 100 тысяч книг для отправки в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

"Почему мы считаем это важным? Многие люди за рубежом заинтересованы, чтобы их дети изучали русский язык и, соответственно, читали книги на русском языке. Поэтому важно поставлять литературу в школы, чтобы у детей был беспрепятственный доступ к книгам", - сказал он.

Если предметные учебники помогают школьникам получать базовое образование, то сказки, повести, романы и нон-фикшн – это сочетание учебы и развлечения, считает Павел Шевцов. Чтение художественной литературы обычно является вариантом досуга, а потому должно приносить радость.

"Люди не должны задумываться, где брать книги. Предоставлять школьникам литературу в широком спектре – это задача "Россотрудничества", и мы каждый год ее выполняем", - заявил Шевцов.

Все по-новому

Книги в школы СНГ отправляет и другое российское учреждение – автономная некоммерческая организация "Русская гуманитарная миссия" (РГМ).

"1 сентября одной из школ в таджикистанском городе Турсунзаде было передано 580 книг – пособия по русскому языку и языкознанию", - сообщила Sputnik заместитель генерального директора РГМ Людмила Никитина.

Также, как сообщила Никитина, организация совместно с Министерством образования и науки РФ передала 21 280 учебников для 16 школ Кыргызстана. Доставить книги помогло Министерство обороны РФ.

Помимо этого, РГМ организовала ремонт в кабинете русского языка гимназии №2 в кыргызстанском городе Караколе. "Силами нашей организации в классе сделали ремонт, закупили мебель и технику – интерактивную доску, компьютер, звуковые колонки и проектор, - рассказала Людмила Никитина. – Торжественное открытие кабинета состоялось 2 сентября".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova