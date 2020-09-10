21:00 10 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск
Выдача патентов в Едином миграционном центре Московской области.

Иностранцам в России могут снова продлить визы и патенты на работу – МВД РФ

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200910/31624938/inostrantsam-v-russia-mogut-snova-prodlit-vizy-i-patenty-na-rabotu--mvd-rf.html

C момента введения ограничительных мер из-за коронавируса легализовали правовой статус порядка 1,5 миллионов граждан других государств.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Вопрос о новом продлении действия виз и патентов для иностранцев, срок действия которых закончился 15 сентября, рассматривается в МВД России. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова, передает РИА Новости

"На сегодняшний день до 15 сентября срок действия разрешительных документов, которые мы выдавали – визы, разрешения на работу, патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство, различные все наши статусные документы – срок действия их приостанавливается. В настоящее время прорабатывается вопрос и о продлении этого срока. То есть после 15 сентября, мы думаем, что это тоже будет продлено", - отметила она.

Как сообщается, всего c момента введения ограничительных мер из-за коронавируса МВД России легализовало правовой статус порядка 1,5 миллионов иностранцев. 

Ольга Гагауз
© Sputnik / Osmatesco
Гагауз: что будет дальше с мигрантами, достаточно сложно прогнозировать

"То есть, это фактически дало возможность легально находиться на территории России и работать, не быть нарушителем", - уточнила Валентина Казакова.

Ранее российское Министерство внутренних дел сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз. В мае в ведомстве заявили, что в случае окончания срока действия патента, действительного с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Люди с натруженными руками: как молдавские мигранты "держат на плечах" всю страну


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Сильнейший пожар вспыхнул в портовой зоне Бейрута.
Сильнейший пожар в порту Бейрута - огонь тушили 16 расчетов
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться