Иностранцам в России могут снова продлить визы и патенты на работу – МВД РФ

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Вопрос о новом продлении действия виз и патентов для иностранцев, срок действия которых закончился 15 сентября, рассматривается в МВД России. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день до 15 сентября срок действия разрешительных документов, которые мы выдавали – визы, разрешения на работу, патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство, различные все наши статусные документы – срок действия их приостанавливается. В настоящее время прорабатывается вопрос и о продлении этого срока. То есть после 15 сентября, мы думаем, что это тоже будет продлено", - отметила она.

Как сообщается, всего c момента введения ограничительных мер из-за коронавируса МВД России легализовало правовой статус порядка 1,5 миллионов иностранцев.

"То есть, это фактически дало возможность легально находиться на территории России и работать, не быть нарушителем", - уточнила Валентина Казакова.

Ранее российское Министерство внутренних дел сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз. В мае в ведомстве заявили, что в случае окончания срока действия патента, действительного с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.

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