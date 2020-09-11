Не в моде, сэр: действительно ли овсянка полезна на завтрак

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Больше не актуальна рекомендация, гласившая, что овсяная каша - лучший завтрак. Врач-диетолог Дарья Русакова в интервью порталу ridus.ru подчеркнула, что овсянку можно включать в рацион не более двух раз в неделю.

"Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, они абсорбируют не только вредные вещества, но действуют, как губка, и могут всасывать и полезные вещества, например, кальций", — отметила специалист.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется чередовать каши и белковые завтраки: один-два раза в неделю - овсянку, в остальное время — творог, сырники, запеканку или омлет.

"Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается, и обмен веществ ускоряется. Такой завтрак будет более полезен для фигуры. Вы получите и белок, и пищевые волокна, и не так много калорий", — рассказала диетолог.

По мнению Дарьи Русаковой, каши полезны тем, у кого повышена физическая активность: спортсмены, дети. В рационе работников умственного труда крупяные блюда могут присутствовать не чаще трех раз в неделю, уточнила диетолог.

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