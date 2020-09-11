17:06 11 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Международный детский центр Артек в Крыму.

Осенью - в Крым: викторина поможет отдохнуть на полуострове бесплатно

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200911/31642294/osenyu-v-krym-viktorina-pomozhet-otdokhnut-na-poluostrove-besplatno.html

Победителей международной интернет-викторины «Крым в истории Русского мира» ждет семидневный отдых на двоих и другие ценные призы – главное знать историю полуострова.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. В этом году уже в четвертый раз на платформе официального сайта знаюкрым.рф под патронажем правительства Республики Крым и постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ будет проведена викторина под названием "Крым в истории русского мира".

Главная цель конкурса - популяризация исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма как субъекта Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом.

Конкурс будет состоять из 20 вопросов и одного творческого задания – эссе на одну из выбранных тем:

•  "Почему Президент России Владимир Путин во время знаменитой "Крымской речи" в марте 2014 года назвал русских "самым большим разделенным народом мира?";

•  "Русский мир" – что это понятие значит для меня?";

•  "Крым – "момент истины" во взаимоотношениях России и Запада";

• "В чем, на Ваш взгляд, заключается неразрывная связь русской национальной идентичности с Крымом?";

•  "Прекрасны вы, берега Тавриды": Крым как источник вдохновения великих русских писателей и поэтов".

Благовещенский монастырь на горе Мангуп-Кале, Крым.
© Photo : Молодежный союз молдаван России
Память молдавских воинов, погибших в борьбе с турками, почтили в Крыму
Главный приз викторины – путевка для двоих человек на недельный отдых в Крыму, а также насыщенная экскурсионная программа с возможностью посещения наиболее значимых культурных, исторических, архитектурных, и природных объектов полуострова.

Всего по итогам конкурса будут выбраны три победителя. Помимо торжественной церемонии награждения, лауреаты дадут пресс-конференцию, во время которой поделятся своими впечатлениями от конкурса и посещения Крыма.

Кроме того, все участники, правильно ответившие на 20 вопросов, но не ставшие победителями викторины, будут награждены памятными подарками.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Конец истории: США верят в судьбу Прибалтики для Крыма
В Крым впервые прибыл двухэтажный поезд - видео
Снежная сказка — как отдыхают зимой в Крыму


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Как отразились протесты на экономике Белорусии.
Даром не пройдет: как протесты отразятся на экономике Белоруссии
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться