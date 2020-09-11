Осенью - в Крым: викторина поможет отдохнуть на полуострове бесплатно

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. В этом году уже в четвертый раз на платформе официального сайта знаюкрым.рф под патронажем правительства Республики Крым и постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ будет проведена викторина под названием "Крым в истории русского мира".
Главная цель конкурса - популяризация исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма как субъекта Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом.
Конкурс будет состоять из 20 вопросов и одного творческого задания – эссе на одну из выбранных тем:
• "Почему Президент России Владимир Путин во время знаменитой "Крымской речи" в марте 2014 года назвал русских "самым большим разделенным народом мира?";
• "Русский мир" – что это понятие значит для меня?";
• "Крым – "момент истины" во взаимоотношениях России и Запада";
• "В чем, на Ваш взгляд, заключается неразрывная связь русской национальной идентичности с Крымом?";
• "Прекрасны вы, берега Тавриды": Крым как источник вдохновения великих русских писателей и поэтов".
Всего по итогам конкурса будут выбраны три победителя. Помимо торжественной церемонии награждения, лауреаты дадут пресс-конференцию, во время которой поделятся своими впечатлениями от конкурса и посещения Крыма.
Кроме того, все участники, правильно ответившие на 20 вопросов, но не ставшие победителями викторины, будут награждены памятными подарками.
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