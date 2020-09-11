SputnikPro: способ изменить мир. Как создать успешный медиапроект

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В этот раз мы поговорили о том, как можно менять мир через социальную журналистику.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. В пятницу, 11 сентября, в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся вебинар на тему "Способ изменить мир: зачем и как создаются успешные социальные медиапроекты". Спикером выступила заместитель директора Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.

В ходе вебинара специалист рассказала о том, как создать успешный социальный проект с хорошим трафиком и собрать лояльную аудиторию.

"Перед социальной журналистикой стоит непростая задача: донести до аудитории наиболее острые проблемы общества, при этом не напугать людей, а наоборот, дать им конкретные способы как можно помочь нуждающимся. В данном случае речь о пациентах с различными заболеваниями, беспризорных детях, пожилых людях и других уязвимых категориях", - поделилась Ирина.

Она подчеркнула, что в случае освещения благотворительных акций журналисты должны быть предельно объективными и тщательно проверять информацию и факты.

"Как писать о благотворительности так, чтобы не отвратить от нее? Это настоящее искусство. Необходимо задаться вопросом, действительно ли герою, о котором мы рассказываем людям, нужна помощь? В каком виде она нужна? Также следует помнить о том, что деятельность благотворительного фонда, который собирает средства, должна быть предельно прозрачной, ведь люди будут доверять ему свои деньги", - добавила спикер.

© Sputnik / Ирина Кедровская.

Ирина раскрыла три главных секрета успешного социального медиапроекта. Первый состоит в том, чтобы сделать акцент не на проблеме, а на самом герое, преподнести определенную социальную тему через призму человеческой истории.

"Что значит успешный социальный проект? Это когда мы смогли до кого-то достучаться. Например, если мы пишем о домах престарелых или беспризорных детях, то лучше не просто дать статистику по этой теме, а показать людей, которые там работают, историю счастливого спасения или наоборот, как пожилой человек остался без родных. Все это сблизит с читателем, позволит достучаться до его сердца и тем самым вдохновит его оказать помощь тому, кому это необходимо", - сказала спикер.

Второй принцип резонансного социального проекта: наглядно объяснить, чем и как можно помочь.

"Мы должны не просто показывать, как все плохо, а дать конкретную информацию, что можно предпринять. Например, мы говорим о ребенке из детского дома. Он уже подросток и не хочет в семью, но мечтает стать футболистом. Ему нужна форма, тренировки, на все это необходимы средства. Как можно ему помочь? Рассказать его историю: кто он, какой он, к чему стремится", - поделилась спикер.

И призыв к поддержке, продолжила она, должен быть не абстрактным, а конкретным. Недостаточно просто дать реквизиты для помощи, это не работает. В данном случае необходимо указать, что мальчик нуждается в форме определенного размера, мяче, хорошем тренере. Вот тогда акция возымеет эффект

Третий секрет успешного запуска проекта: выверенный план продвижения.

"Недостаточно просто запустить акцию, необходимо постоянно о ней напоминать: благо, формат социальных сетей это позволяет. Очень важны направленность и таргетинг, на какую аудиторию мы рассчитываем, к кому обращаемся? Здесь поможет и привлечение информационных партнеров: телевидения, госведомств, известных людей, которые могут рассказать об акции в своем блоге", - подчеркнула специалист.

Спикер рассказала о том, что успешный социальный проект - это не миф, а реальность. За плечами Кедровской и ее команды не одна акция, которая подарила тепло многим людям.

"Один из наших проектов, которым мы гордимся, называется "Найди меня, мама". Он включает видеоанкеты детей из России, которые остались без родителей. Это наглядные истории, где мы показываем быт, жизнь и особенности ребенка. Такой подход очень эффективен: так, благодаря нашей акции больше 250 детей обрели новых родителей. До сих пор помню историю семерых детей из Челябинска, которые остались сиротами и через два месяца их усыновили в одну семью. И это доказывает, что социальные проекты могут менять мир", - рассказала Ирина.

Еще одна гордость ее команды - онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков и волонтеров, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

"Мы предлагали интернет-пользователям загружать истории о тех медиках, которые их вдохновили своим самоотверженным трудом. Например, рассказ о женщине-хирурге, которая уехала за 1000 километров от своего дома, чтобы работать в госпитале, где лечились больные COVID-19. Она провела там два месяца, практически не выходя из больницы: принимала пациентов, помогала делать ИВЛ (искусственную вентиляцию легких). Такие примеры очень вдохновляют", - поделилась эксперт.

Проект оказался успешным и имел большой резонанс. Секретом стала не только актуальность темы, но и сам способ реализации.

"В рамках данной акции мы собирали фотографии и истории российских медиков и волонтеров, которые помогали в борьбе с коронавирусом. Очень важно было сделать процедуру загрузки фото максимально упрощенной, чтобы не создавать препятствий для тех, кто хотел поучаствовать. Также мы установили ограничения по тексту: до 500 знаков, чтобы успевать модерировать истории и чтобы они были читабельными. Это универсальное правило: любая просьба о помощи должна предполагать простые и быстрые действия", - добавила специалист.

Успешный социальный проект не может быть реализован без надлежащей визуализации, которая может привлечь дополнительное внимание как пользователей, так и властей.

"Сейчас существует очень много способов для того, чтобы сделать контент ярким. Любая история оживает с помощью наглядных элементов: для этого можно использовать фото, видео, анимации, интерактивные графики", - отметила Ирина.

Эксперт заключила, что социальная журналистика - это особенная сфера ответственности, потому что обращается к проблемам уязвимых людей, которым больше некому помочь.

"Зачастую адресатов социальной помощи может поддержать только государство: например, в случае редких заболеваний, где необходимы дорогостоящая терапия и лечение на постоянной основе. В этом случае мы должны рассказывать сообществу, как государство решает эти проблемы. Таким образом, социальная журналистика заходит в область государственной политики и бюджета, что обязывает нас писать и доносить об этих проблемах с ювелирной точностью. Это уже не журналистика фактов, а и аналитика в том числе".

С 2008 года Ирина Кедровская ведет преподавательскую деятельность, активно занимается благотворительностью. Курирует социальные проекты агентства, такие как благотворительный проект по усыновлению "Найди меня, мама", который в 2017 году получил признание как самое социально ответственное СМИ года.

Ирина имеет государственные награды. Проекты, созданные под ее руководством, неоднократно удостаивались лавров - Премия Рунета, Время инноваций, СМИ года по версии Союза журналистов и других.

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