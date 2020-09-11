Рейсы в никуда: новые развлечения в эпоху коронавируса

В Сингапуре задумались над тем, как преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса и придумали оригинальное решение.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik."Рейсы в никуда", в ходе которых лайнеры после полета будут возвращаться в аэропорт вылета, планирует до конца октября запуститьавиакомпания Singapore Airlines, информирует РИА Новости со ссылкой на издание Straits Times.

Пассажиры таких рейсов без пункта назначения смогут провести в воздухе около трех часов. Лайнеры будут летать из международного аэропорта "Чанги" и обратно.

SIA looks to launch 'flights to nowhere' by end October to mitigate Covid-19 fallout https://t.co/0dpztNQ2zD — The Straits Times (@STcom) September 11, 2020

​Таким образом компания намерена преодолеть экономические трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса. По информации в СМИ, руководству пришлось пойти на сокращение 2,4 тысячи сотрудников.

Отмечается, что такие "рейсы в никуда" были популярны на Тайване из-за закрытых границ и прерванного на фоне пандемии авиасообщения.

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