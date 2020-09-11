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Двигатель самолета, фото из архива.

Рейсы в никуда: новые развлечения в эпоху коронавируса

© Sputnik / Marina Lystseva
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1883)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200911/31644623/reysy-v-nikuda-novye-razvlecheniya-vo-vremya-pandemii.html

В Сингапуре задумались над тем, как преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса и придумали оригинальное решение.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik."Рейсы в никуда", в ходе которых лайнеры после полета будут возвращаться в аэропорт вылета, планирует до конца октября запуститьавиакомпания Singapore Airlines, информирует РИА Новости со ссылкой на издание Straits Times.

Пассажиры таких рейсов без пункта назначения смогут провести в воздухе около трех часов. Лайнеры будут летать из международного аэропорта "Чанги" и обратно.

​Таким образом компания намерена преодолеть экономические трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса. По информации в СМИ, руководству пришлось пойти на сокращение 2,4 тысячи сотрудников.  

Отмечается, что такие "рейсы в никуда" были популярны на Тайване из-за закрытых границ и прерванного на фоне пандемии авиасообщения. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1883)

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