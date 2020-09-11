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Замечательный сосед: Ефремова перевели из карантинной камеры

© Sputnik / Iliya Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова
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Сейчас в камере, где он содержится, есть телевизор и холодильник, а у самого осужденного претензий к условиям содержания нет.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Осужденного по делу о смертельном ДТП в Москве актера Михаила Ефремова перевели из камеры карантинного отделения в обычную, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Георгия Иванова, который посетил актера в СИЗО.

Ранее артист прошел первичный медицинский осмотр. Сейчас в камере, где он содержится, есть телевизор и холодильник, а у самого осужденного претензий к условиям содержания нет, заявил Георгий Иванов.

По словам самого актера, у него с сокамерниками "прекрасные отношения". "Один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством", — уточнил Георгий Иванов.

© Sputnik / Iliya Pitalev
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ДТП, виновником которого стал российский актер театра и кино Михаил Ефремов, произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, водитель которой - Сергей Захаров - впоследствии скончался в больнице.

После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

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