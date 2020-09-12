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Концерт музыкальной группы Ленинград, архивное фото

Сергей Шнуров ответил на вопрос о своем участии в выборах в Госдуму

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200912/31651678/Sergey-Shnurov--otvetil-na-vopros-o-svoem-uchastii-v-vyborakh-v-Gosdumu.html

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не собирается становиться депутатом, но остается членом политической партии.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил журналистам о своем возможном  "депутатстве". По его словам, он не собирается участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в следующем году.

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"Нет, зачем? А что там дают? У меня папа был партийным, но разве он был депутатом от Коммунистической партии Советского Союза? Нет! Я просто партийный", - сказал Шнуров  в кулуарах Российской креативной недели.

Музыкант является членом российской "Партии роста". 

Российская креативная неделя стартовала 11 сентября. СМИ сообщают, что это главное федеральное событие в сфере креативных индустрий. В самом центре Москвы собираются лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам.

 Участники форума обсуждают музыку, кино, моду, телевидение, дизайн, архитектуру.Одна из главных тем — развитие российского кинематографа. Участники уверены: 2021 год станет богатым на новинки. В рамках события пройдет более 500 различных мероприятий.  

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