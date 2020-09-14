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Выдача трудовых патентов в Едином миграционном центре Московской области.

Без оплаты нет работы: Россия намерена ввести авансовый налог для мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200914/31660491/Bez-oplaty-net-raboty-Rossiya-namerena-vvesti-avansovyy-nalog-dlya-migrantov.html

Фиксированный авансовый платеж для трудовых мигрантов, приезжающих в Российскую Федерацию, предложило ввести МВД страны.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Фиксированный авансовый платеж для трудовых мигрантов намерено применять МВД Российской Федерации, для этого  предлагается ввести оформление электронного патента, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект закона.

Предполагается, что электронный патент даст возможность мигрантам трудоустраиваться у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также у физических лиц. Если работодатель захочет нанять трудового мигранта, он должен будет зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить специальную форму. После этого нужно заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС). Перед въездом в РФ иностранцам выпустят специальную ID-карту с персональными данными и возьмут отпечатки пальцев.
Выдача трудовых патентов в Едином миграционном центре Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Патенты трудовым мигрантам в России продлили, и существенно

"В проекте федерального закона необходимо отразить в качестве условий привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан: размер заработной платы, соответствующий среднему уровню заработной платы в регионе для данной категории работников (с целью исключения случаев необоснованного снижения (демпинга) размера заработной платы иностранным гражданам); отсутствие неоплаченных штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации", - уточняется в концепции закона.

При неуплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде фиксированного авансового платежа мигрантам направят уведомление с требованием погасить задолженность в течение 15 дней. При отказе выполнить оплату, власти могут запретить неплательщику работать в России и предусмотреть возможность выезда из страны.

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