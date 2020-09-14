ВОЗ: ситуация с COVID-19 в Европе осложнится

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Более высокая смертность от коронавируса ожидается в Европе нынешней осенью, передает РИА Новости со ссылкой на заявления главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.
"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", - приводит слова Клюге в своем аккаунте в твиттере агентство Франс-Пресс.
#UPDATE World Health Organization expects Europe to see a rise in the daily number of Covid-19 deaths in October and November.— AFP news agency (@AFP) September 14, 2020
"It's going to get tougher. In October, November, we are going to see more mortality," @WHO Europe director Hans Kluge warns pic.twitter.com/q2bnB6Hkrh
О новом антирекорде заражений коронавирусом за сутки - число зараженных достигло почти 308 тысяч человек - ВОЗ сообщила днем ранее. Предыдущий такой показатель датируется 6 сентября, тогда было зафиксировано 306 857 заболевших.
Согласно статистике ВОЗ, в мире зарегистрировано 28 637 952 случая заражения коронавирусом, 917 417 заболевших скончались.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>