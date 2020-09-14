Введение полного карантина в Израиле: о чем предупредило молдавское посольство

В молдавской дипмиссии уточнили, что подразумевает введение в Израиле полного карантина из-за коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Посольство Молдовы в Тель-Авиве сделало уточнение по поводу введения полного карантина из-за ситуации с COVID-19 в Израиле.

"Израильские власти утвердили введение полного карантина с 18 сентября (с 14.00) до 11 октября 2020 года. Этот период может быть увеличен или сокращен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в данном государстве", - отметили в посольстве Молдовы в Израиле.

Как пояснили в дипмисии, в указанный период:

вводится ограничение на передвижение в радиусе более 500 метров от дома;

в помещении могут собираться в группу не более 10 человек, а на открытом воздухе - до 20;

будут закрыты туристические и развлекательные центры, ТЦ, отели и тренажерные залы;

рестораны и кафе будут работать в режиме доставки.

"Пока посольство Молдовы будет работать в обычном режиме", - подчеркнули в дипмиссии.

Накануне правительство Израиля проголосовало за введение с пятницы полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники, начинающиеся с 18 сентября.

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