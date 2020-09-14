В России тестируют разработанную центром "Вектор" вакцину от COVID-19

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. У всех участников испытаний вакцины обнаружили антитела к коронавирусу, рассказал в телеэфире заведующий лабораторией центра "Вектор" Ильназ Иматдинов, пишет РИА Новости. По его словам, только шестеро из ста испытуемых пожаловались на болезненные ощущения в месте укола после повторной вакцинации. Однако эта проблема решилась сама собой за "пару дней".

"Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре", — проинформировал Иматдинов.

Наиболее перспективными из вакцин от коронавируса, которые разрабатываются сейчас в России, вице-премьер страны Татьяна Голикова назвала две: это разработки Центра имени Гамалеи и новосибирского "Вектора".

По словам Голиковой, сейчас препарат "Вектора" проходит клинические испытания. Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, со своей стороны, отметил: согласно исследованиям стойкости и длительности иммунитета среди переболевших коронавирусом, количество имеющих иммунитет к инфекции снижается. Об этом он заявил в рамках Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

"Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более четко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остается стабильным, и тогда уже будем, в том числе, корректировать рекомендации по вакцинации", - также подчеркнул Мурашко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от 4 до 50% обследуемых в разных регионах РФ имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.

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