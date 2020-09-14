23:22 14 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.65
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Отель.

Оперативная реакция: туристическим компаниям стран СНГ окажут помощь

Госкомтуризм
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1896)
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200914/31668879/reagiruyut-operativno-turisticheskim-kompaniyam-stran-sng-okazhut-pomosch.html

Решение принято на онлайн-форуме с участием представителей Исполкома Содружества, турадминистраций, а также более 50 операторов, ассоциаций и авиакомпаний стран СНГ.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Оперативную группу реагирования для поддержки туристическим компаниям стран Содружества в связи с пандемией  COVID-19 создаст Совет по туризму СНГ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана, который с 1 января председательствует в СНГ.

Старый Орхей.
© Sputnik / Игорь Взоров
В Молдове пройдет международный форум по туризму

В стране прошел онлайн-форум по туризму с участием представителей Исполкома СНГ, туристических администраций, а также более 50 туристических компаний, ассоциаций и авиакомпаний стран Содружества. 

По итогам форума было отмечено, что Узбекистан выдвинул "инициативу о создании оперативной группы реагирования при Совете по туризму СНГ. Данная инициатива была одобрена и поддержана Исполкомом СНГ".

В ходе работы группы планируется наладить обмен информацией о ситуации с пандемией в туристической отрасли, новых требованиях к международным туристическим поездкам, а также решать проблемы, связанные с подготовкой к новому туристическому сезону.

К туристским ведомствам стран СНГ обратились представители турбизнеса, они попросили принять меры, чтобы туристы проходили международные пограничные пункты пропусков между странами Содружества в ускоренном режиме. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1896)

По теме

Выживет ли мировой туризм? Сколько потеряет отрасль из-за пандемии – видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
Кавказ-2020: китайские военные прибыли в Россию для участия в международных учениях.
Китайский десант: военнослужащие прибыли в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться