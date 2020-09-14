Оперативная реакция: туристическим компаниям стран СНГ окажут помощь

Решение принято на онлайн-форуме с участием представителей Исполкома Содружества, турадминистраций, а также более 50 операторов, ассоциаций и авиакомпаний стран СНГ.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Оперативную группу реагирования для поддержки туристическим компаниям стран Содружества в связи с пандемией COVID-19 создаст Совет по туризму СНГ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана, который с 1 января председательствует в СНГ.

В стране прошел онлайн-форум по туризму с участием представителей Исполкома СНГ, туристических администраций, а также более 50 туристических компаний, ассоциаций и авиакомпаний стран Содружества.

По итогам форума было отмечено, что Узбекистан выдвинул "инициативу о создании оперативной группы реагирования при Совете по туризму СНГ. Данная инициатива была одобрена и поддержана Исполкомом СНГ".

В ходе работы группы планируется наладить обмен информацией о ситуации с пандемией в туристической отрасли, новых требованиях к международным туристическим поездкам, а также решать проблемы, связанные с подготовкой к новому туристическому сезону.

К туристским ведомствам стран СНГ обратились представители турбизнеса, они попросили принять меры, чтобы туристы проходили международные пограничные пункты пропусков между странами Содружества в ускоренном режиме.

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