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Первая в мире вакцина от коронавируса

Прививку вакциной "Sputnik V" в России получили сотни добровольцев

© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200915/31673828/Privivku-vaktsinoy-Sputnik-V-v-Rossii-poluchili-sotni-dobrovoltsev.html

Глава Минздрава России рассказал, как чувствуют себя те, кто получил вакцину от коронавируса "Sputnik V".

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Разработанной в России вакциной от COVID-19 "Sputnik V" в рамках пострегистрационных испытаний было привито более 300 добровольцев, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Вакцину Спутник V выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
© Ruptly
Вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?

"Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура", - рассказал глава Минздрава в беседе с журналистами.

Мурашко при этом уточнил, что такие осложнения вписываются в прогнозы, "это то, что описано в инструкции".  

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Sputnik V" в августе зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

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