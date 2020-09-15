Прививку вакциной "Sputnik V" в России получили сотни добровольцев

Глава Минздрава России рассказал, как чувствуют себя те, кто получил вакцину от коронавируса "Sputnik V".

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Разработанной в России вакциной от COVID-19 "Sputnik V" в рамках пострегистрационных испытаний было привито более 300 добровольцев, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура", - рассказал глава Минздрава в беседе с журналистами.

Мурашко при этом уточнил, что такие осложнения вписываются в прогнозы, "это то, что описано в инструкции".

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Sputnik V" в августе зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

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