Гутерреш против санкций: Генсек ООН призывает не мешать бороться с COVID-19

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. За отмену санкций, мешающих государствам бороться с пандемией COVID-19, выступает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Как вы, возможно, знаете, в своем заявлении от 24 марта 2020 года, которое я полностью поддерживаю, Мишель Бачелет (глава УВКПЧ ООН - ред.) призвала срочно пересмотреть широкие секторальные санкции в странах, столкнувшихся с пандемией коронавируса, чтобы избежать в них коллапса медицинской системы, принимая во внимание взрывной эффект, который это может иметь для статистики смертности, страданий и дальнейшего распространения инфекции", - отметил он.

Гутерриш также напомнил, что 26 марта обратился к "Группе двадцати" с той же просьбой - отменить санкции, которые могут "подорвать способность стран бороться с пандемией".

Генсека ООН беспокоит также позиция частного бизнеса, который в стремлении избежать рисков "может и далее препятствовать законным операциям по оказанию гуманитарной помощи, особенно в банковской сфере".

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Генассамблея ООН в принятой резолюции о комплексной борьбе с пандемией коронавируса признала пандемию COVID-19 одной из величайших глобальных проблем в истории организации и призвала государства "воздерживаться от введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН и препятствуют обеспечению полного экономического и социального развития, особенно в развивающихся странах".

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа, получившей название COVID-19, была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения в мире превысило 28 миллионов, вирус унес жизни более 922 тысяч человек.

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