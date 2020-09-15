Назван период, в течение которого заразен переболевший COVID-19 человек

Глава Роспотребнадзора в рамках заседания президиума Российской академии наук рассказала, что на сегодняшний день известно ученым о коронавирусе.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней. Об этом в ходе заседания президиума РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня - до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", - рассказала она.

По словам специалиста, коронавирус – системное заболевание, и опыт, который уже накоплен в этой области, нуждается в систематизации, его необходимо сохранить.

Анна Попова также заявила, что COVID-19 никуда не исчезает: "он остается, но коронавирус – как модель, на основании которой нужно создать такие алгоритмы, чтобы, конечно, не дай Бог, но в следующий раз, когда он все равно будет, позволит нам гораздо оперативнее реагировать".

Кроме того, глава Роспотребнадзора проинформировала, что неясными для специалистов остаются патогенез (механизм зарождения и развития болезни), отдаленные последствия перенесенного коронавируса, а также уровень иммунитета, определяющий защиту от инфекции.

"Сегодня понимание есть, но не полностью, его недостаточно. Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровень иммунитета, определяющий защиту (от коронавируса)", - рассказала Анна Попова.

Она затронула и тему передачи COVID-19 человеку от домашних или диких животных. По словам специалиста, доказанных случаев такого заражения нет. "Пока мы эту тему как эпидемиологически значимую не рассматриваем", - сказала Попова на заседании президиума РАН.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано свыше 28,6 миллиона случаев заражения COVID-19 и более 917 тысяч летальных исходов.

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