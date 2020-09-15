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Геннадий Онищенко на пленарном заседании Государственной Думы РФ.

Онищенко: вместе с осенью придет болезнь, способная "убить без всякого коронавируса"

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200915/31683902/Onischenko-vmeste-s-osenyu-pridet-bolezn-kotoraya-opasnee-COVID-19.html

Чтобы себя обезопасить, следует ограничить круг общения, сбалансированно питаться и не вредить естественным биоритмам организма.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил россиянам о смертельной опасности депрессии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что осенью важно "не охать и не ахать", а выполнять необходимые рекомендации, чтобы не оказаться в числе заболевших ОРВИ.

"Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса", — подчеркнул он.

Геннадий Онищенко
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Собеседник издания добавил, что осенью нужно сбалансированно и разнообразно питаться и стараться ограничить круг общения.
Кроме того, важно соблюдать режим дня, так как "ночные гуляния" плохо влияют на биоритмы организма.

Онищенко также указал на опасность простуды.

"Потому что на фоне простуды от физического воздействия низкой температуры можно легко подхватить и активизировать и грипп, и парагрипп, и коронавирус, и кучу других инфекций", — отметил он.

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