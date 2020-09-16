Какие правила должны выполнять добровольцы при испытании вакцины "Sputnik V"

Стали известны рекомендации для добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса "Sputnik V".

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Натощак и без интенсивных занятий физкультурой - таковы некоторые из правил, которые содержатся в протоколе клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020 и необходимы к соблюдению добровольцами, участвующими в пострегистрационных исследованиях "Sputnik V". Информацию представило РИА Новости.

В документе отмечается, что за сутки перед вакцинацией испытуемым нужно воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта. Введение вакцины или плацебо проводится натощак. Кроме того, в течение суток после прививки крайне не рекомендуется садиться за руль.

Все принимающие участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Sputnik V" добровольцы перед введением вакцины сдадут ряд важных анализов: на COVID-19, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, на содержание алкоголя и наркотических или психостимулирующих веществ. Женщинам нужно будет сдать тест на беременность, говорится в протоколе.

Добровольцы, которые будут допущены к исследованиям, будут вести электронный дневник через приложение в мобильном телефоне. Данные в него потребуется ввести как минимум 15 раз - в определенные дни.

О любом ухудшении здоровья участники исследования смогут самостоятельно информировать врача по телефону, уточняется в документе.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Sputnik V".

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