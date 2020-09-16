Без срока давности: Россия борется с героизацией нацизма

В Следственном комитете России рассказали, какую работу ведет ведомство, в том числе - по недопущению реабилитации нацизма.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. На завершающей стадии находится часть уголовных дел о реабилитации нацизма, касающихся проведения акции "Бессмертный полк онлайн", об этом РИА Новости рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Полагаю, что назначаемое судом наказание полностью отвечает общественной опасности преступления", - сказал Бастрыкин в интервью агентству.

По его словам, недоумение вызывают высказывания о том, что данная норма уголовного законодательства применяется как "своего рода карательный инструмент".

Александр Бастрыкин также сообщил, что СК РФ создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.

"Наша обязанность - защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны – значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем", - сказал он.

Структура объединит представителей различных ведомств и общественных организаций, а также подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых планируются архивные, историко-разведывательные и поисковые работы в рамках проекта "Без срока давности".

Перед проведением нынешней весной онлайн-акции "Бессмертный полк" на сайте проекта появились публикации фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. По данному факту, который вызвал широкий резонанс и возмущение в обществе, СК завел несколько уголовных дел. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны, и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova