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Следственный комитет (СК) РФ

Без срока давности: Россия борется с героизацией нацизма

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200916/31689798/Bez-sroka-davnosti-Rossiya-boretsya-s-geroizatsiey-natsizma.html

В Следственном комитете России рассказали, какую работу ведет ведомство, в том числе - по недопущению реабилитации нацизма.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. На завершающей стадии находится часть уголовных дел о реабилитации нацизма, касающихся проведения акции "Бессмертный полк онлайн", об этом РИА Новости рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

© Sputnik / Артур Лебедев
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"Некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Полагаю, что назначаемое судом наказание полностью отвечает общественной опасности преступления", - сказал Бастрыкин в интервью агентству.

По его словам, недоумение вызывают высказывания о том, что данная норма уголовного законодательства применяется как "своего рода карательный инструмент".

Александр Бастрыкин также сообщил, что СК РФ создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. 

"Наша обязанность - защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны – значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем", - сказал он.

Структура объединит представителей различных ведомств и общественных организаций, а также подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых планируются архивные, историко-разведывательные и поисковые работы в рамках проекта "Без срока давности".

Перед проведением нынешней весной онлайн-акции "Бессмертный полк" на сайте проекта появились публикации фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. По данному факту, который вызвал широкий резонанс и возмущение в обществе, СК завел несколько уголовных дел. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны, и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.

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