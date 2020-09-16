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Человек смотрит в замочную скважину, архивное фото.

Узник поневоле: что делать, если ребенок заперся в квартире

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Спасатели рассказали, что делать, если ребенок оказался заперт в квартире, и как с ним правильно общаться.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. В случае, если ваш ребенок оказался заперт в квартире (например, когда вы ненадолго вышли, чтобы вынести мусор), первым делом нужно вызвать спасателей. А чтобы малыш не испугался, необходимо отвлечь его внимание - например, игрой в отгадывание загадок, передает РИА Новости, цитируя специалиста отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антона Гладилина.

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В настоящее время проблема случайно запертой двери, за которой оказывается ребенок, - одна из наиболее актуальных, отмечает эксперт. Он дает взрослым ряд рекомендаций. Главное - удержать внимание малыша, чтобы он все время находился около двери.

"По возможности позвоните в дверной звонок или постучите в дверь соседям, попросите их вызвать спасателей. При разговоре с ребенком вы не должны показывать своего волнения: расскажите интересную историю, вместе отгадайте загадки, можно проиграть любимую сказку ребенка "по ролям", - рассказывает Антон Гладилин.

По словам специалиста, ругать ребенка категорически нельзя. Разумеется, абсолютно недопустимо грозить ему наказанием.

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