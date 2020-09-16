Румыния снова продлила запрет на въезд для иностранцев

Официальный Бухарест решил не снимать запрет на въезд в страну, а продлил его, но есть исключения.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Румыния продлила запрет на въезд для иностранцев с 15 сентября еще на 30 дней. Об этом сообщили на официальной странице посольства Румынии в Молдове.

Запрет не распространяется на ближайших родственников граждан Румынии и членов семей граждан других государств-членов Евросоюза, Европейского экономического пространства или Швейцарской конфедерации, имеющих вид на жительство в Румынии.

"Граждане Республики Молдова, как и других государств, которые не входят в вышеперечисленные категории исключений, не имеют права въезда на территорию страны", - подчеркивается в сообщении.

Транзит по территории Румынии разрешен только в безостановочном режиме и исключительно по разрешенному маршруту. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие транзитную цель поездки и дающие основание для въезда в страну следования.

В то же время граждане, приезжающие из стран с высоким риском заражения коронавирусом, обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Напомним, Румыния не раз продлевала запрет на въезд в страну из-за распространения коронавируса.

Режим повышенной готовности в Румынии был объявлен 15 мая, после двух месяцев режима чрезвычайного положения. Общее число инфицированных новым коронавирусом, почти семь месяцев спустя после первого случая в Румынии, превысило 105 тысяч, а число летальных исходов достигло более 4000.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova