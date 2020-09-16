Изменены правила въезда в Россию: что нового

На своем заседании в среду кабинет министров России рассмотрел документ, упрощающий правила въезда в страну для иностранных граждан.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Порядок въезда в Россию для иностранных граждан упрощен, передает РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.

По словам главы российского кабинета министров, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", — пояснил Мишустин.

Кроме того, из законодательства РФ исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.

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