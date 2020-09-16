Гамлет, Ария и Марс: какие еще необычные имена дают новорожденным

Родители малышей в российской столице все чаще предпочитают нарекать их необычно, а, порой и вычурно.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Александр и София (Софья) по-прежнему остаются самыми популярными именами в Москве.

А еще этим летом на свет появились Муза, Гамлет, Данте, Марс и Венера, Космос, Июлиан, Август и Августа, передает РИА новости со ссылкой на пресс-службу московского управления ЗАГС.

"Родители в Москве этим летом предпочитали называть детей творческими именами: Гамлетом назвали четырех мальчиков, имя Муза дали трем девочкам, а Арией назвали двух маленьких москвичек. Имя Данте получил один малыш, а двух девочек назвали Джульеттой и Династией", — сообщили в пресс-службе.

В десятку популярных женских имен входит Мария (644), Анна (601), Виктория (494), Алиса (478), Полина (429), Ева (427), Елизавета (424), Анастасия (386) и Александра (362). Среди мужских имен в Москве распространены – Михаил (664), Максим (646), Артем (560), Лев (523), Марк (467), Дмитрий (449), Иван (431), Матвей (424) и Даниил (391).

Также отмечается, что многие жители российской столицы отдают предпочтение греческим и древнеславянским именам, таки как Есения, Стефания, Макар, Платон, Лука, Злата. Родители также нарекали своих малышей именами древнегреческих богинь (Афина) и былинных богатырей (Добрыня).

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