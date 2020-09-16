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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля - заявление генсека ООН

© Sputnik / Роман Махмутов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1910)
19110
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200916/31701085/vspyshka-koronavirusa-vykhodit-iz-pod-kontrolya---zayavlenie-genseka-oon.html

Пандемия, по его словам, стала "угрозой номер один" глобальной безопасности, потому что COVID-19 не знает границ.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.

Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото
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"Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.

Генсек отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в миллион потерянных из-за коронавируса жизней, и назвал пандемию "угрозой номер один" глобальной безопасности.

По словам Гутерреша, многие возлагают надежды на вакцину, однако от пандемии нет панацеи. Он подчеркнул, что вакцина сама по себе не устранит кризис.

"Но <…> вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей", — добавил генсек.

Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с заболеванием, и обеспечить жизненно важное лечение, особенно в течение следующих 12 месяцев.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1910)

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