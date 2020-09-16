Вспышка коронавируса выходит из-под контроля - заявление генсека ООН

Пандемия, по его словам, стала "угрозой номер один" глобальной безопасности, потому что COVID-19 не знает границ.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.

Генсек отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в миллион потерянных из-за коронавируса жизней, и назвал пандемию "угрозой номер один" глобальной безопасности.

По словам Гутерреша, многие возлагают надежды на вакцину, однако от пандемии нет панацеи. Он подчеркнул, что вакцина сама по себе не устранит кризис.

"Но <…> вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей", — добавил генсек.

Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с заболеванием, и обеспечить жизненно важное лечение, особенно в течение следующих 12 месяцев.

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